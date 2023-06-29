«Дети и беременные»: В кафе Кентау дважды массово отравились люди

В городе горняков после посещения кафе отравились 58 человек. Большая часть пострадавших – дети в возрасте до 14 лет.

У всех пострадавших зафиксировали диагноз «пищевое отравление». Из них более 20 человек – дети в возрасте до 14 лет, 18 взрослых и две беременные женщины, передает OTYRAR со ссылкой на МИА «Казинформ». Сейчас 19 человек госпитализированы в инфекционное отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Зарегистрирован случай группового пищевого отравления. Все 58 человек связывают своё заболевание с употреблением пищи в кафе «Ризык Раяна». Начата внеплановая проверка, деятельность объекта приостановлена, возбуждено уголовное дело. Отобран материал для лабораторного исследования от больных, персонала, продуктов питания. К проверке привлечены специалисты областного департамента санэпиднадзора. Состояние больных средней тяжести», – рассказала изданию главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Интересно, что это не первый случай массового отравления в Кентау. В прошлом году более 100 клиентов этого же общепита попали в больницу с симптомами отравления. Специалисты проводили лабораторные исследования и кафе временно закрывали. Также было возбуждено уголовное дело и выписан штраф. Однако, как показала практика, этих мер было недостаточно.