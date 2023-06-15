Секонд-хенды становятся популярнее у жителей Шымкента

Экономия с пользой для окружающей среды. В таких магазинах можно приобрести одежду, обувь и даже аксессуары и игрушки.

Все эти вещи — бывшие в употреблении. Здесь им дают вторую жизнь. Казахстанцы выбирают секонд-хенды из-за цены, вещи здесь на порядок дешевле, чем в магазинах и даже на рынках.

«У нас одежда сейчас летние платья, брюки, шорты, начинается от 2500 до 6900 приблизительно, доступные цены. Увеличилось количество наших клиентов потому что есть ассортимент, и дети и взрослые и подростки к нам приходят и с удовольствием покупают нашу одежду», — говорит Анна Суркова менеджер магазина «Свободный стиль».

Большая часть вещей в секонд-хендах Казахстана завезена из стран Европы: Нидерландов, Германии и даже Италии. Некоторые товары привозят из России и Беларуси. Только в прошлом году в нашу страну импортировали почти 2 тысячи тонн ношеных вещей. Некоторые казахстанцы с удовольствием одеваются в секонд-хендах, некоторые даже штурмуют такие магазины в поисках брендовых вещей, другие говорят, не любят носить чужую одежду.

«Хорошие качественные вещи по хорошей цене. Можно просто хорошие бренды найти, там материал да и качество в целом хорошее и достаточно модно, и стильно вещи выглядят», — говорит житель Шымкента.

Но больше чем покупает, Казахстан продает вещи вторичного потребления. В прошлом году из Казахстана в другие страны вывезли больше 50 тысяч тонн одежды, обувь и аксессуаров бывших в употреблении. Тогда как три года назад объем продаж составлял всего около 800 тонн. Средняя цена за тонну составила порядка 2 тысяч долларов.

На ношенной одежде можно и заработать. Ее принимают некоторые секонд-хенды а также комиссионные магазины. Цены разные, одни берут вещи килограммами, другие оценивают стоимость каждого товара. Главное, чтобы у вещи был товарный вид, разумеется, без дыр и потертостей. Таким образом можно внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Главным потребителем казахстанской одежды стал Таджикистан, туда импортировали 98% всей подержанной одежды, остальные вещи закупает Узбекистан.