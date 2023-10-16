Новую коллекцию бренда Enrico Marinelli представили в магазине IZUMY

В магазине популярного итальянского бренда Enrico Marinelli в торговом центре IZUMY— новая коллекция.

В ней представлена стильная мужская верхняя одежда. Представители известного бренда презентовали жителям и гостям Шымкента одежду, которая будет на пике популярности в сезоны осень-зима.

Джемперы и свитеры, рубашки, пиджаки и куртки, стильные брюки. В магазине популярного итальянского бренда Enrico Marinelli новая коллекция осень-зима. Презентовать ее в торговый центр IZUMY приехал представитель бренда, который провел-мастер класс для продавцов, как сочетать вещи — к какому костюму подойдет тот или иной джемпер или рубашка. Как угодить клиенту и подобрать для него стильный образ на все случаи жизни. По словам Серкана Коджатепе, при пошиве новой коллекции предпочтение отдавалось натуральным тканям.

«Мы пользуемся всегда в зимней коллекции 100% шерстью, именно верхняя одежда. Трикотаж, а рубашки 100% хлопок, очень эффективные технологии, чтобы людям, которые этим пользуются, было комфортно. Каждый сезон свой индивидуальный цвет, в этом году, как и в прошлом очень популярен хаки, темно и ярко-зеленый цвет, также синий, яркий и темный синий, дополнительно оранжевый», — говорит Серкан Коджатепе, директор по продажам и развитию бизнеса Enrico Marinelli.

Enrico Marinelli это известный во всем мире итальянский бренд. Одежда бренда идеально сидит по фигуре, обладает высокой практичностью и долговечностью. В Enrico Marinelli также представлена широкая коллекция костюмов, а также галстуки, бабочки, запонки, перчатки, ремни, сумки, носки.

«IZUMY рада представить новую коллекцию, лимитированную от бренда Enrico Marinelli. IZUMY всегда предоставляет оригинальные и качественные товары. Мы гарантируем, что наши товары прослужат вам очень долго и качественно, принесут в вашу жизнь счастье удобство и успех. Поэтому, мы рады сообщить, что у нас открылась развязка, у нас шикарная просторная парковка. Мы всех ждем у себя в торговом центре IZUMY», — говорит Надежда Гаврилина, администратор офиса ТЦ «IZUMY».

Каждому покупателю в торговом центре IZUMY предоставляют бонусную систему и подарки. Кроме того, клиентов порадуют осенние скидки до 30 процентов.