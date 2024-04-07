В шкафу – смена сезонов

Закончился март со всеми его погодными капризами. Впереди теплый сезон, пришло время убирать теплые вещи на долгое хранение. В шкафах, на антресолях и комодах они проведут ближайшие полгода. Наша задача сделать так, чтобы теплые вещи хорошо перелетовали (по аналогии с перезимовали) и не путались под руками, пока в них нет нужды.

Чистим, стираем, сушим

С чего же начать? Конечно, со стирки и чистки. Важно, чтобы одежда, которую вы убираете на хранение, была чистая. Дело это небыстрое, разделите его по времени. За несколько дней или вечеров после работы перестирайте свитера, теплые брюки, юбки и тщательно высушите. С современной техникой это не такая уж тяжелая работа, а южное солнышко поможет с просушкой.

Громоздкие и требующие сухой обработки пуховики и пальто отнесите в химчистку.

Вещи, которые будете стирать дома, внимательно осмотрите: нет ли пятен, катышков, надежно ли пришиты пуговицы и т.п.

Одежду с пятнами и сильными загрязнениями сложите в отдельную стопку. Перед стиркой их придется точечно обработать пятновыводителем. Внимательно изучите инструкцию перед нанесением: не всякая ткань выдержит агрессивную атаку этих средств. Лучше предварительно проверить их действие на незаметном участке вещи.

Одежду из особенно деликатных тканей отложите во вторую стопку. Их, как ни крути, придется постирать вручную, очень осторожно, и тщательно высушить в расправленном виде.

Для стирки вещей, которым предстоит долгое хранение, лучше использовать порошки без запаха. В противном случае они могут приобрести неприятный душок или, что еще хуже, привлечь вредителей тканей.

К слову, именно потому что вредные насекомые слетаются и сползаются на запахи, избавьте свои вещи от аромата парфюма и пятен от пота. Или спустя полгода вы рискуете достать любимую кофточку или шерстяной шарфик, побитые молью.

Вещи, которые уже были предварительно постираны и чистыми висели в шкафах, все равно тщательно проветрите, а в идеале просушите пару часов на солнышке.

Сортируем, разбираем

Когда вся теплая одежда разом оказалась перед глазами, это прекрасная возможность оценить, стоит ли ее оставлять у себя или лучше что-то отдать. Детские вещички могут стать малы, а у вас обязательно обнаружится нечто, что уже давно не носится, а просто перекладывается из сезона в сезон. Предложите это многодетной соседке, родственникам, отнесите в пункты сбора вещей.

Когда все подготовительные этапы пройдены и чистые вещи сложены в стопки, пришло время для перегруппировки в шкафах. Выделите для этого достаточно времени, хотя бы полдня. Постарайтесь, чтобы вам никто не мешал, если у домашних на этом этапе возникнет желание перемерить-пересмотреть сложенные стопки, вы погрязнете в процессе надолго. Все это лучше сделать заранее.

Дальше освобождайте место для хранения, идеальное – прохладное, темное и сухое. Не старайтесь запаковать шерстяные вещи в полиэтиленовые мешки. Для этого лучше подойдут специальные чехлы или обычные чистые старые наволочки. Так одежда не запылится, но будет дышать. Полки тщательно протрите от пыли. Разложите средства от моли: саше с лавандой или кедром, специальные пластинки.

На вешалках или полках

Теперь, когда вся подготовка сделана, пришло время уложить одежду. Определите, какие вещи должны храниться на вешалках, а какие – на полках или в контейнерах.

Вязаные шерстяные вещи, а также расшитые тяжелыми украшениями, сделанные из эластичных материалов, могут растянуться при хранении на вешалке, их лучше хранить в сложенном виде. А вот верхняя одежда и вещи из легко мнущихся тканей будут лучше чувствовать себя на вешалке. Обязательно нужно застегнуть на все пуговицы и молнии, чтобы ткань не деформировалась.

Вещи, которые будут храниться в сложенном виде, распределите: пусть внизу будут лежать тяжелые, а сверху те, что полегче.

Отдельно заметим, что вешалки должны хорошо совпадать по размеру с плечиками вещей и быть не слишком тонкими, чтобы под тяжестью не появилась деформация. Не старайтесь утрамбовать одежду слишком плотно, сложите ее свободно, оставьте место для воздуха. И уберите в самые дальние углы, куда не проникает свет. В таком виде ваш зимний гардероб прекрасно доживет до следующих холодов.

Яна Котт