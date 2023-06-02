Шымкентский комиксист научит детей безопасно пользоваться интернетом

В рамках празднования Дня защиты детей в Казахстане представительство Европейского союза в Казахстане презентует новый комикс, посвященный вопросу цифровой грамотности среди детей.

Комикс был разработан на основе европейского опыта, в сотрудничестве с продюсером Канатом Сахарияновым и при участии казахстанских молодых и талантливых художников и сценаристов: Мадины Тажбагамбетовой и шымкентского комиксиста Бек-Ата Данияла.

Комикс будет выпущен на казахском языке для детей 6-10 лет. Помимо рассказа о супергерое Кайсаре, который поделится с детьми основными правилами безопасности в мире Интернета, комикс будет содержать и раскраску.

За последние десять лет цифровые технологии и способы их использования детьми кардинально изменились. Большинство детей используют свои смартфоны ежедневно и почти в два раза чаще, чем десять лет назад. Более того, они начинают использовать их с гораздо раннего возраста.

Современные устройства предоставляют возможности и преимущества, позволяя детям взаимодействовать с другими людьми, учиться в Интернете и иметь доступ к различным развлечениям. Но существуют и риски, такие как, опасность воздействия дезинформации, кибербуллинг или вредоносного и незаконного контента, и детей необходимо защищать от них.