Шымкентцы пришли на встречу с министром, чтобы похвалить полицию

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов посетил Шымкент с рабочим визитом. Прямо сейчас он встречается с жителями мегаполиса.

Встреча с министром проходит в стенах дворца Туркестан. Горожан много, каждый из них пришел туда со своими вопросами. К микрофону выстроилась очередь, время ограниченное. Интересно, что большая часть горожан пришла туда, чтобы выразить благодарность Департаменту полиции Шымкента.

«Добрый день, с приездом в солнечный Шымкент, я благодарна, я помогаю и буду помогать, генерал Кайрат Дальбеков принимает каждую неделю, с наступающим вас с днем полиции, министр», — говорит жительница Шымкента и таких обращений десятки, что вызвало даже недовольство министра внутренних дел.

Марат Ахметжанов попросил всех присутствующих отправлять свои поздравления и благодарности письменно, а вот людей с реальными проблемами готов выслушать и помочь, хотя таких оказалось очень мало. После к микрофону подошла женщина.

«Здравствуйте, мой сын стал жертвой полиции, это было в феврале. да, он был пьян, его задержали, но ему оказали такое насилие: электрошок, избивали, грубили, деньги отобрали. Я писала и приходила лично к Дальбекову, мне никто не помог. Скажите разве может так полиция поступать? Помогите мне, пожалуйста», — говорит женщина.

После обращения министр попросил остаться ее на личный прием и пообещал разобраться с ситуацией. Еще люди просили решить проблему пробок на улице Байдибек би и Толеметова.

«Действительно 70 процентов ДТП из-за неправильно развитой инфраструктуры. Это не только у вас в регионе, это проблема в целом по стране. Мы возьмем на контроль этот момент.

После встречи с населением там же во дворце Туркестан начнется пресс-конференция с журналистами. А после ее завершения, после обеда, Марат Ахметжанов обещал провести еще личный прием граждан.