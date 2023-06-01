Учебный год закончился скандалом в сельской школе Туркестанской области

Конец учебного года в школе села Асыларык закончился скандалом. Родители учащихся требуют от властей отстроить им обещанную новую школу.

Ведь нынешнюю признали опасной для жизни. Стены внутри здания местами покрылись широкими сквозными трещинами. Где-то просели полы и сыпется штукатурка.

Данияр Жусипбек, житель села Асыларык:

«Мы во все инстанции пишем, жалуемся на состояние школы. Но никаких результатов нет. Мы за жизни своих детей переживаем. Каждый год чиновники приходят, обещают построить новую школу, но до сих пор ничего не сделано».

Учебному заведению 14 лет. Дефекты тут стали проявляться с 2016-го года. К тому времени уже давно истёк срок гарантии от подрядчика. Недостатки сначала обнаружили в блоке, где расположены — спортзал, столовая, раздевалка, туалеты, кабинет психолога, а затем и в нескольких учебных кабинетах.

Акмолдир Мынбай, и.о. директора школы:

«После того, как эти места в акте указали аварийными, мы сразу закрыли доступ туда и никого не пускаем. У нас 494 учащихся обучаются тут в две смены. Так как у нас столовая закрылась и нужно было обеспечивать детей горячим питанием, мы для этого выделили учебный кабинет. И теперь у нас нехватка кабинетов возникла».

О том, что школа небезопасна для детей, знают и чиновники от образования и даже глава региона, говорят педагоги. Они тоже неоднократно направляли им свои обращения. После этого местные власти создали комиссию, которая детально изучала вопрос. Учебное заведение по результатам экспертизы признали не аварийным, а опасным для жизни.

Нурлан Бактыбаев, заведующий сектором отдела РЧП Сайрамского района:

«Мы выступали с предложением построить новую школу на 600 мест. Ведь здесь для учеников создается опасность. Из-за того, что количество учеников тут не превышает нормативы, нам отказали в строительстве нового учебного заведения. Мы затем начали искать другие пути решения. Пришли к тому, что эту школу капитально отремонтируют и снова сдадут в эксплуатацию. На капремонт теперь нужно 675 миллионов тенге. Вопрос выделения средств должен еще утвердить областной маслихат».

О сроках начала и завершения строительных работ районным чиновникам сказать пока сложно. А родители, тем временем, продолжают настаивать на строительстве нового учебного заведения. В противном случае, многие отказываются отпускать своих детей в школу первого сентября.