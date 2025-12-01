Жители Акбастау требуют построить новую школу из-за критического состояния здания

В селе Акбастау обучение давно превратилось в ежедневный риск. Школа, которой уже восемь десятков лет, рассыпается буквально на глазах. Жители устали ждать обещаний и требуют одного, чтобы их дети учились в безопасности.

Это — текущее состояние здания школы в селе Акбастау Казыгуртского района Туркестанской области. Фундамент просел, стены треснули. Во время дождя крыша протекает. Полы сгнили. Чтобы обогреть школу — топят печь. Жители боятся, что их дети могут оказаться под завалами.

«Вот здесь дети проходят уроки физкультуры. Посмотрите, двери не закрываются. Все окна разбиты. Тепла нет. Если подойти ближе — весь пол сгнил. Мы все это когда-то строили сами, из расколотых тополей. Посмотрите на эти гвозди — ученик зацепится, тут даже взрослый упадет. Вы видете потолок? Он весь рушится. Везде течет вода. Скажите, как детям здесь учиться? Кто будет отвечать за их безопасность?», — говорит Жумабек Торебеков, житель.

В селе есть три школы, в них учатся около 200 детей. Одна школа — аварийная, а в двух других не хватает мест, поэтому всех учеников разместить невозможно. Администрация школы, чтобы уместить всех учащихся в тесном здании, вынуждена сажать по трое детей за одну парту. Некоторые родители, боясь за своих детей, возят их учиться в районный центр.

«Страшно отправлять ребенка в школу. Крыша вот-вот рухнет. А в столовой потолок уже провалился, и дети там едят. До сих пор топят дровами. Отапливают печью. Внутри школы туалета нет — дети выходят на улицу. Честно говоря, отправлять их туда страшно«, — говорит Зухра Демеуова, жительница.

Жители Акбастау просят построить в селе современную школу. Говорят, уже 12 лет ходят по инстанциям, но результата нет. В районном отделе образования подтвердили, что одно из зданий было построено 80 лет назад.

«В целом строительство запланировано на 2026 год. Стоимость объекта 1,2 миллиарда.

Выделены 2 гектара земли — прямо здесь, на свободном участке», — говорит Гульнур Абилкасова, И.О. руководителя отдела образования Казыгуртского района.

Отдел образования дважды готовил документы для строительства новой школы для детей Акбастау. Но время шло, и дело не сдвигалось. В этом году вновь подготовили проектно-сметную документацию. Если проект утвердят, в следующем году в селе построят новую школу на 150 мест.