В Шымкенте на базе «Центра досуга молодежи» открыт бесплатный лагерь для детей

Центр досуга молодежи- это место, где каждый школьник найдет занятие по своему интересу. От творческих, таких как рисование, лепка и рукоделие, актерское мастерство до спортивных секций, где можно заниматься футболом, боксом, волейболом и каратэ.

8 -летний Жан Бердаулетов в будущем мечтает стать пилотом. Несколько месяцев школьник посещает аэрокружок, где его научили конструировать самолеты.

«В Центр досуга молодежи» я хожу несколько месяцев, уже сконструировал летающий крот для новичка. Мне моя конструкция очень нравится, она состоит из пеноплекса и картона», — говорит Жан Бердаулетов.

На базе Центра досуга молодежи для школьников на бесплатной основе открыт детский лагерь. Это отличная возможность провести время весело, познавательно и с пользой, говорят педагоги.

«У нас сейчас открыт детский лагерь для школьников.Наша основная цель, чтобы занять детей правильно, познавательно, а не чтобы все лето они провели с гаджетами. Утром у нас зарядка, флешмоб, спортивные состязания, шахматы, а также выезжаем в цирк на нашем автобусе, в дендропарк, зоопарк.Дети очень продуктивно проводят лето», — Хилола Хамиджанова, преподавтель математики.

Чтобы записаться в «Центр досуга молодежи» необходимо: свидетельство о рождении ребенка,медицинская справка формы 027/у, удостоверение одного из родителей или опекунов. Центр находится по адресу: г.Шымкент ул. Жангильдина 17.