Где начинается личность: в лицее Auzhan прошел честный разговор о детях

Он пишет о родителях, которым не всё равно. О детях, у которых должна быть опора. О смысле, который теряется, если не искать его вместе. Санджар Керимбай приехал в лицей Auzhan не просто с лекцией, а с вопросом: что мы вкладываем в детей, пока они рядом?

Санджар Керимбай, писатель: «Сейчас дети растут не на коленях у родителей, а с гаджетами в руках. Мы стали меньше говорить с ними по душам. А ведь до 10 лет закладывается личность. Потом – уже только коррекция».

Семинар «Бала болмысы» (Природа ребёнка) — это не просто встреча. Это напоминание: воспитание не начинается в школе. Оно начинается с разговора. С примера. С доверия. Место для этой встречи выбрано не случайно. Лицей Auzhan с первого дня своего существования говорит о воспитании так же серьёзно, как и об образовании. Здесь учат с нуля до выпускного класса. Три языка, сильные лаборатории, продуманная система поощрений. Но главное — атмосфера, где важно, каким человеком станет ученик, а не просто его оценки.

Алимхан Абжанов, учредитель лицея: «Мы хотим, чтобы наши дети были не просто успешными, а осознанными. Чтобы у них были корни. Чтобы они понимали, кто они, и зачем живут».

В лицее действует литературный центр имени Даулета Исабекова — место, где книги читают не по списку, а по душе. Там же можно встретить и «Семейную хрестоматию» — книгу, которая сегодня стала поводом для диалога.

Семинар закончился. Но вопросы остались. А это — лучший результат любой встречи. В лицее Auzhan уверены: если ребёнок не получает смысла дома — он не найдёт его в интернете. Поэтому такие встречи — это тоже часть образовательной программы. И с гораздо более глубокими выводами.