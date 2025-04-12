Мальчик, который поразил всех: вдохновляющая история Арсена из Шымкента

Во время недавнего посещения Дворца школьников, во время рабочего визита в Шымкент, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился с юными участниками инклюзивного класса.

Одним из самых ярких моментов этой встречи стало общение с 10-летним Арсеном — мальчиком, чья смышлёность, искренность и необыкновенное остроумие оставили глубокое впечатление не только на гостей, но и на самого Главу государства.

Несмотря на юный возраст, Арсен удивил всех своей зрелостью суждений и живым умом. Его мысли и наблюдения нередко ставили взрослых в тупик, а одна из бесед оказалась настолько эмоциональной, что довела до слёз — момент искренности, который затронул сердца.

С Арсеном пообщался автор и ведущий спецпроекта «PRESIDENT» в Казахстане Адиль Балтабаев. По его словам, беседа с мальчиком стала одним из самых запоминающихся эпизодов съёмочного дня:

«Арсен не просто умный — он настоящий собеседник. Его мысли звучат, как будто он гораздо старше. И в то же время он остаётся ребёнком, с чистым взглядом на мир и мечтами, в которые невозможно не поверить».

И Президент поверил. После беседы Касым-Жомарт Токаев подарил Арсену кресло, о котором мечтал Арсен. Вместе с ним — современный ноутбук, открывающий двери в мир знаний и возможностей. Такие же ноутбуки получили и другие дети из инклюзивного класса, принявшие участие во встрече.

Этот жест — не просто подарок, а символ поддержки детских стремлений, веры в мечты и желания учиться. История Арсена — это напоминание о том, как важно слышать детей и давать им шанс быть услышанными.

Пусть детские мечты сбываются!