Когда поступят выплаты из нацфонда

Казахстанцы задаются вопросом, когда на счета детей поступят выплаты из Национального фонда. Они по-прежнему остаются социальной и материальной мерой поддержки для юных казахстанцев, хотя отношение к ним у общества неоднозначное.

Большинство отмечает сам факт финансовой помощи детям и рассматривает её как задел на будущее, при этом часть граждан считает суммы скорее символическими. Накопленные средства можно направить на жильё или образование, и за время её действия сотни тысяч совершеннолетних казахстанцев уже воспользовались этой возможностью.

Средства на накопительные счета юных казахстанцев поступят не позднее 1 февраля. Об этом рассказали в ЕНПФ. Но их точный размер станет известен только по факту зачисления.

«Целевые требования за отчетный 2025 год, а также инвестиционный доход будут начислены участникам целевых требований не позднее 1 февраля 2026 года. Целевые накопления казахстанцев, рожденных в 2008 году и достигающих в 2026 году 18 лет, также будут зачислены на их целевые накопительные счета не позднее 1 февраля 2026 года», — пресс-служба ЕНПФ.

Ранее инвестиционный доход национального фонда уже показывал рост: по итогам 2023 года детям начислили порядка 100 долларов, а за 2024 год — около 130 долларов. Эксперты отмечают, что действующая стратегия управления Нацфондом остаётся консервативной: увеличение доли рисковых инструментов потенциально могло бы принести больший доход, однако одновременно возрастает и риск потери средств.

«Чтобы больше можно было инвестиционного заработать, тут либо, А, надо меньше тогда, получается, тратить основного объема этого Национального фонда, Б: получается, надо иметь более рисковую инвестиционную стратегию, чтобы вкладывать более такие рисковые инструменты. Но это, как бы, не будет совсем ввязаться с такой консервативной, которая у национальных фондов, у суверенных фондов в основном такая консервативная должна быть стратегия», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Выплаты юным гражданам из Национального фонда казахстанцы оценивают по -разному. В основном рады, что детям поступает какая либо помощь.

«Да мои дети получали, я думаю хорошая помощь, к 18-ти годам смогут снять деньги», — жительница Шымкента.

«Мне кажется сумма небольшая, у нас очень богатая земля, можно было бы больше платить», — жительница Шымкента.

«Да, дети два года получали выплаты, спасибо президенту за эту инициативу», — житель Шымкента.

Полученные целевые накопления казахстанцы вправе направить на улучшение жилищных условий либо оплату обучения. За всё время действия программы было исполнено свыше 205 тысяч заявлений на получение средств. Общий объём выплат превысил 31 миллион долларов, при этом основная часть средств была использована именно для решения жилищных вопросов.