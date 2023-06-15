В Шымкенте открыли ЦОН для предпринимателей

В Шымкенте состоялось открытие многофункционального центра обслуживания предпринимателей.

Здесь бизнесмены смогут получить не только услуги по нефинансовым мерам поддержки, но и государственные услуги для юридических лиц. Это стало возможным благодаря совместному меморандуму о взаимном сотрудничестве в рамках реализации проекта «Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей» между Нацпалатой «Атамекен» и госкорпорацией «Правительство для граждан».

По словам заместителя директора Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Кайрата Менлибекова, в рамках МЦОП сотрудники ЦОНов будут оказывать услуги, которые необходимы для реализации бизнес-идей.

«Отмечу, что в новом центре юрлица будут получать более 800 услуг. Это и открытие ТОО, и оформление разрешительных документов, и многое другое. Также при желании предприниматели смогут оформить услуги под ключ с помощью наших менеджеров, которые готовы выехать и помочь в формировании пакета документов», — отметил он.

По словам заместителя председателя Правления НПП «Атамекен» Тимура Нахипбекова, Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей в Шымкенте – это второй в стране МЦОП. Первый открылся недавно в пилотном режиме в Астане. В дальнейшем такие центры откроются по всему Казахстану.

«Предприниматели смогут теперь получить все услуги в одном месте и по одному заявлению. То есть помимо сервисных услуг, предприниматель сможет получить такие государственные услуги, как регистрация юрлица, узаконение документов по недвижимости, различные виды лицензирования, разрешительные документы и т.д. Внедрение Многофункциональных центров обслуживания предпринимателей поможет повысить предпринимательскую грамотность населения, обеспечить комплексное сопровождение бизнесменов на всех этапах, а также получение всех услуг по принципу одного окна», — рассказал Тимур Нахипбеков.

Стоит отметить, что услуги будут предоставляться в сроки, соответствующие стандартам госуслуг.

Таким образом, по принципу «одного окна» в многофункциональном центре обслуживания предпринимателей будет доступно 958 услуг, 860 из которых – госуслуги, а 98 – это сервисные услуги и услуги финансовых институтов.

Проект направлен на комплексное сопровождение действующего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой на всех этапах развития бизнеса: от момента возникновения бизнес-идеи до финансирования и реализации проекта.

Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей находится по адресу: г. Шымкент, мкр. «Северо-Восток», ул. Еримбетова, 304 Г, бизнес-центр «Заңғар», 1 этаж. График работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00.