ЦОН для предпринимателей разгрузит остальные центры

В Шымкенте открылся Многофункциональный центра обслуживания предпринимателей. Здесь бизнесмены снмогут получить различные государственные и юридические услуги для поддержки предпринимательской деятельности.

Эта инициатива реализована благодаря меморандуму подписаному Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и госкорпорацией «Правительство для граждан» при поддержке акимата Шымкента.

Новый проект значительно облегчит шымкентцам предпринимательскую деятельность. Многофункциональный центр обслуживания предусматривает комплексное сопровождение действующего бизнеса на всех этапах развития: с момента зарождения бизнес-идеи до финансирования и реализации проекта.

«Самая главная особенность заключается в том, что теперь предприниматели смогут получать здесь все виды государственных услуг, которые оказываются для бизнеса. Если раньше нашим предпринимателям было необходимо для получения консультаций обращаться в центр обслуживания предпринимателей, а для полноформатных услуг в ЦОН, то сейчас мы объединили обе эти услуги и бизнесу нет необходимости теперь обращаться в две организации. Здесь бизнес получает полный комплекс государственных услуг и в рамках государственных программ», — рассказывает заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Нахипбеков.

Услуги будут предоставляться в сроки, соответствующие стандартам государственных услуг. Для максимально положительного разрешения обращений, предусмотрено сопровождение заявок. По принципу «одного окна» в многофункциональном центре обслуживания предпринимателей будет доступно 958 услуг, 860 из которых – государственные, а 98 – это сервисные услуги и помощь финансовых институтов. Унифицированный центр уже оценили первые предприниматели.

«Этот ЦОН для бизнеса очень нам удобен. Раньше, чтобы получить ЭЦП или какой нибудь документ, нам приходилось ездить в ЦОН. Если какой-то документ нам нужен был, связанный с землёй и архитектурой, надо было ехать в отдел архитектуры и земком, потом за ним возвращаться чтобы получить. Теперь всё можно сделать и получить в одном окне. Здесь мы сдаём документы. Здесь уже мы получаем готовый документ», — делится впечатлением председатель ассоциации рекламных агентств Абдугали Сейдуалиев.

В день, по расчётам организаторов проекта, многофункциональный центр по улице Еримбетова, сможет обслуживать в будние дни, до 300-сот предпринимателей. Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей в Шымкенте стал вторым в стране. Первый открылся недавно в пилотном режиме в Астане. В дальнейшем такие центры откроются по всему Казахстану.