20 лет ЦОН. История развития через людей

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкент в год 20-летия Центров обслуживания населения отмечает вклад сотрудников, благодаря которым система стала устойчивой, современной и ориентированной на граждан.

На сегодняшний день в филиале трудятся около тысячи специалистов, и каждый из них является частью большого профессионального пути, который прошли ЦОНы за два десятилетия.

За эти годы Центры обслуживания населения превратились из нового, только формирующегося формата государственных услуг в стабильную, цифровую и ориентированную на человека систему. И в основе этих преобразований всегда стояли сотрудники, которые с первых дней становления помогали выстраивать культуру качественного сервиса.

Одной из таких значимых человеческих историй является профессиональный путь Нагимы Султановой. Она пришла в первые годы работы ЦОНов и за долгий период служения гражданам прошла путь от специалиста до заместителя руководителя отдела Абайского районного ЦОНа. Ее стремление к развитию, ответственность и умение работать с людьми стали примером для коллег и неотъемлемой частью формирования сервисной культуры, которая является стандартом работы ЦОНов сегодня.

Комментируя роль человеческого фактора в развитии ЦОНов, директор филиала «Правительство для граждан» Айнур Тобаева подчеркнула, что именно сотрудники являются движущей силой многолетних преобразований.

«Истории таких специалистов, отражают путь всей системы ЦОНов. Их профессионализм, человеческие ценности и стабильность позволяют нам сохранять высокий уровень обслуживания граждан. Благодаря таким людям система стала сильной, современной и заслужила доверие общества», — отметила она.

В течение двадцати лет менялись технологии и процессы, внедрялись цифровые решения, росли ожидания граждан. Но неизменным оставалось одно — преданность сотрудников своему делу. Именно их труд и человеческие истории создают основу стабильной и эффективной системы, которой сегодня по праву гордится вся страна.