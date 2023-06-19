Военный скончался во время тренировки в Шымкенте

Военнослужащему Б. стало плохо сразу после беговой тренировки по преодолению дистанции с пересеченной местностью, передает OTYRAR.

После окончания тренировки военнослужащий почувствовал недомогание и ему была оказана первая медицинская помощь.

«Он был доставлен в первую городскую клиническую больницу города Шымкент и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17:15 часов была констатирована смерть военнослужащего», — сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

Сейчас начато служебное расследование для выяснения причин и обстоятельств случившегося. В официальном сообщении командование регионального командования «Оңтүстік» и воинской части 6506 Национальной гвардии РК выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.