19-летний солдат-срочник погиб при загадочных обстоятельствах

Очередной солдат-срочник из Кызылординской области погиб, передает OTYRAR со ссылкой на ZTB.KZ.

Нургасы Темирбекова отправили служить в Туркестанскую область в 2022 году. До окончания его службы оставалось всего 10 дней, после чего он должен был вернутся домой, но внезапная смерть солдата шокировала его родителей.

Сначала в пограничной службе Комитета национальной безопасности выдвинули версию самоубийства. Но затем, как рассказали родственники погибшего, там решили, что солдат был раздавлен массой железа.

Родители погибшего парня не верят в эти версии и требуют подробного расследования дела. По их словам, в последнее время их сын часто жаловался на здоровье и попадал в больницу, хотя до службы не имел никаких проблем.

«Он уехал служить в 2022 году 10 сентября. Во время службы он часто попадал в больницу. То ему удаляют аппендицит, то делают другую операцию. Он успокаивал нас, говорил, что «нечего беспокоится». И вот уже до его приезда оставалось 10 дней, как нам приходит новость о его смерти. Наше сомнение вызывает тот факт, что нам не дают посмотреть видео с камер наблюдения. Инцидент произошел в 8 утра. Не понятно, почему он в это время не был с остальными и не завтракал», — говорит родственница погибшего срочника Жулдыз Бердимуратова.

По словам близких, им сообщили, что на юношу упала колючая проволока в 16-тонн, однако при омовении тела близкие не нашли никаких травм и повреждений. В ночь на 4 сентября, на кануне своей смерти, Нургасы разговаривал с папой. Родные говорят, что голос по ту сторону телефона был тревожный.

«У него тогда был голос тревожный. Было похоже, что он о чем-то переживал или кого-то боялся. Мы думаем, что это случилось уже ночью. Возможно, его избили до смерти. А сотрудники утром придумали версию с 16-тонным металлом»,-говорят родители.

Родители военнослужащего получили лишь рапорт о смерти сына. Копия документа есть в распоряжении редакции. Кроме того, матери и отцу была предложена морально-материальная компенсация. Однако родные солдата возмущены, они уверены, что никакие деньги не восполнят их утрату. Они требуют детально разобраться обстоятельствах смерти юноши, поскольку молодые ребята не должны погибать в мирное время.

«Мы требуем, чтобы все, кто к этому причастен, были наказаны. И высшее руководство пусть отвечает за халатность, за смерть нашего сына», — заключила Бердимуратова.

Журналисты редакции OTYRAR будут держать в курсе последних новостей по этому делу.