Жанат Тажиева выходит в рейд с полицейскими

Главный педагог Шымкента Жанат Тажиева сообщила журналистам нашего издания, что 1 июня, в вечернее время выйдет на рейд вместе с полицейскими.

Специальная группа будет выявлять нарушения в связи с празднованием последнего звонка. Жанат Тажиева отметила, что зачастую несовершеннолетние подростки гуляют без родителей в ночное время суток.

«Вместе с полицейскими я выйду вечером на рейд. Многие высказывают свое недовольство в том, чтобы дети отпраздновали последний звонок. Но, нужно понимать что дети не всегда с родителями ходят. Мы выйдем чтобы не только выявить нарушения, но и обезопасить детей», — сказала Жанат Тажиева.

Главный педагог пояснила, что рейды будут проводиться в разных частях города, куда именно направится группа, пока не ясно.