Двоих полицейских осудили за системную коррупцию в Шымкенте

Двух командиров рот полка патрульной полиции Шымкента командира 4-й роты Алимханова и 8-ой роты Мырзалиева приговорили к 7 годам лишения свободы.
Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.
Осужденные были изобличены департаментом антикоррупционной службы и управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкента.
Они обвинялись в неоднократном получении взяток от подчиненных от 5 до 10 тысяч тенге на постоянной основе за общее покровительство по службе.
Кроме того, Алимханов через своих подчиненных получил незаконное вознаграждение от жительницы Шымкента в сумме 130 тыс. тенге за не привлечение к административной ответственности.
Совместная работа антикоррупционной службы и МВД в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве по выявлению и пресечению фактов коррупции продолжается.