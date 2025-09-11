Аким Шымкента заявил о фиктивных проектах и взятках при трудоустройстве

В Шымкенте обсудили реализацию Послания Президента. Глава города затронул и системные проблемы мегаполиса — от коррупции в образовании до фальсификации отчётности по инфраструктурным проектам.

На расширенном совещании аким Шымкента открыто заявил: ряд городских проблем годами остаётся без решения. Более того, по его словам, часть якобы выполненных проектов — лишь фикция. В частности — канализационные сети.

«На бумаге канализация есть, трубы тоже «проведены», деньги освоены. А на деле — ничего. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Мы с ними сотрудничаем. Кто-то работает от сердца, кто-то — от страха», — сказал Габит Сыздыкбеков.

Халатность и коррупция, по словам акима, затронули и сферу образования. Управлять системой, как он отметил, всё сложнее — стоит закрыть одну проблему, появляются новые. Одна из главных — поборы при приёме на работу.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «Это застывшая, сложная система. Директора требуют взятки при трудоустройстве. Мы говорим: проходите тесты. А в ответ — жалобы. Хотим уволить недобросовестного руководителя — сразу начинается давление».

Несмотря на трудности, глава города дал конкретные поручения управлению образования: улучшить качество преподавания, усилить контроль над кадровой политикой, развивать систему кружков и секций для школьников.

Задачи поставлены и в сфере здравоохранения. Ставка — на цифровые решения и использование искусственного интеллекта. Цель — улучшить качество медицинских услуг, снизить материнскую и детскую смертность и увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет.

«С помощью ИИ мы должны повысить уровень медицины, сократить смертность, улучшить статистику по продолжительности жизни. Отдельно — задача по снижению безработицы», — сказал аким город.

В социальной политике — акцент на адресность и исключение иждивенчества. В приоритете поддержка тех, кто действительно нуждается, и вовлечение людей в трудовую деятельность.

«За два года количество получателей помощи сократили с 12 600 до 460 семей. Много кто не имел на неё права — не были зарегистрированы, имели доходы выше среднего. Мы предлагаем им работу, но не все хотят трудиться. А кто хочет — уже зарабатывает. Есть вакансии с зарплатой 350–400 тысяч тенге. Парки — это не всё, что мы открываем», — заявил Габит Сыздыкбеков.

Шымкент активно включился в реализацию задач, озвученных в Послании Президента. Работа по улучшению городской среды, росту занятости и повышению качества жизни будет продолжена в плановом и системном формате.