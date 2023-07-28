Гол Шредингера или почему польский журналист назвал шымкентский стадион «Кажымукан» чистилищем

Сказать честно, футбол никогда не интересовал меня всерьез.

Вот и на вчерашний матч «Ордабасы — Легия» я отправилась, чтобы понять, неужели и правда так интересно наблюдать за тем, как 22 взрослых мужчин бегают за одним мячом. Следуя негласному правилу болельщиков, я сначала заехала в магазин за футбольной формой клуба, которому по факту местопроживания принадлежит мое сердце, и уже в ней приехала на стадион.

Вся территория вокруг застыла в пробках, а огромная толпа фанатов спорта медленно стекалась к стадиону. Бойко шла стихийная торговля напитками и сувенирной продукцией «Ордабасы», а на входе в стадион уже начиналась давка, и (привет, Багдат Мусин) почему-то периодически пропадал Интернет.

Сказать, что я не интересовалась футболом зря — не сказать ничего! Оказывается, футбол — это не просто спортивные поединки команд, но и огромные деньги, вращающиеся в этой сфере, разъяренные фанаты и околособытийная, если позволите мне так выразиться, инфраструктура.

Полной неожиданностью для меня оказалась стычка болельщиков ПЕРЕД матчем: что они пытались выяснить ДО битвы? Будто кто-то заранее знал, что игра будет нереально напряженной.

Вооружившись пропуском, я решительно протискивалась сквозь толпу, в надежде занять место, откуда бы моему взору открылся лучший обзор. Крыша VIP-залы показалась мне идеальной локацией: тем более именно там был пресс-штаб. Пройдя сквозь тернии, орущих детей и трущихся о друг друга потных мужчин, я наконец очутилась там и чуть не запищала от восторга. Полный стадион, фанаты скандируют имена игроков и поддерживают кричалками. Красота, скажете вы, и будете правы только наполовину.

Польскому журналисту, прибывшему освещать выездную игру «Легии», к примеру, наш стадион показался (цитирую) «адом, чистилищем и раем» одновременно:

«…И вот так бутылки полетели к игрокам Легии. После матча у делегата УЕФА тоже был камень в руке и… длинный список недостатков Ордабасы», — написал в своем Твиттере журналист TVP Sport Петр Каменецки.

И коль сколько я ни разу не футбольный эксперт, позвольте мне пока опустить подробности поединка, но перейти к моим собственным ощущениям от матча. Когда «Орда» открыла счет, я, поддавшись стадному инстинкту, во все связки кричала «гол». Нервничала, когда опасные моменты происходили возле наших ворот и от души желала противнику проиграть.

Но значит ли это, что я бы стала бросать на поле бутылки, даже если судейство показалось мне несправедливым? Конечно нет! Это ведь вопрос собственной культуры поведения в общественном месте, что, положа руку на сердце, не является сильной чертой жителей нашего города. Ни на стадионе, ни на базаре, ни где-либо еще. Но откуда бы польскому журналисту об этом знать, правда? В его мире фанаты «Орды» теперь наравне с самыми яростными «ультрас».

А вот по поводу отсутствия вай-фая и хорошей организационной работы, о которых посетовал Каменецки я, к сожалению, соглашусь. И почему великий и ужасный «ұят» работает только лишь в сторону контроля поведения и жизни казахской женщины? Ах если бы мы не для себя, а лишь стыдясь перед приезжающими гостями-иностранцами, создали идеальную инфраструктуру, начиная от аэропорта, заканчивая туалетами! И вообще истребили бы всякую ксенофобию, памятуя, что человек человеку прежде всего друг, а уж потом иностранный болельщик, футболист или журналист.

Но вернемся к матчу, прокомментировать результаты которого я попросила Олега Сабирова, казахстанского футболиста и бывшего защитника «Ордабасы»:

«В целом игра была классная и интересная. «Легия» — команда с большим классом и опытом. «Ордабасы» играли с большой самоотдачей, к чему и привели 2 гола. Единственное, обидно, все-таки второй гол (в вороты «Орды» — примечание автора) был с положения «вне игры», и было бы здорово, если бы матч закончился со счетом 2:1»