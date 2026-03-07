7 тысяч болельщиков поддержали казахстанскую сборную на «Туркестан Арене»

В Туркестане состоялось историческое событие — стадион «Туркестан Арена» впервые принял официальный матч под эгидой УЕФА. В рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди молодёжных сборных (U-21) на поле встретились команды Казахстана и Словакии.

Матч вызвал большой интерес у местных жителей: трибуны были заполнены до отказа. По официальным данным, игру посетили около 7 тысяч болельщиков. С первых минут встречи зрители активно поддерживали казахстанскую команду, создавая атмосферу настоящего футбольного праздника.

Несмотря на поддержку трибун, победу одержала сборная Словакии, завершив встречу со счётом 3:1. Гости продемонстрировали организованную игру в обороне и эффективно использовали свои моменты.

Проведение матчей такого уровня в Туркестане свидетельствует о развитии спортивной инфраструктуры региона. Эксперты отмечают, что подобные события способствуют популяризации футбола среди молодёжи и формированию нового поколения спортсменов.

Стадион «Туркестан Арена» соответствует международным стандартам и требованиям УЕФА. Уже 31 марта здесь состоится следующий матч: молодёжная сборная Казахстана примет команду Ирландии. Начало встречи — в 20:00, вход для зрителей свободный.