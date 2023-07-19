Можно ли получить соцпособия при потере работы рассказали специалисты

Более 110 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы.

При этом свыше 97 тысяч граждан стали получать выплаты с этого года. Уволенные работники получают пособия от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 45 % от потерянного дохода.

Соцвыплаты, в связи с потерей работы, в стране выплачивается независимо от причин увольнения. Правда о норме, предусмотренной в проекте социального кодекса с начала года, знают не все.

«Я никогда не слышал, что у нас есть такая социальная выплата»,-говорит житель Шымкента.

«Я- индивидуальный предприниматель. Знаю, что по данной проблеме, безработные обращаются в центр занятости»,-рассказывает житель Шымкента.

Пособия по безработице в этом году увеличились — до 45-ти процентов от потерянного дохода. Как и прежде, соцвыплаты можно получить в течение полугода после увольнения. При этом нужно зарегистрироваться в качестве безработного. Сумма пособия зависит от того, сколько времени человек участвует в системе обязательного социального страхования, и от дохода за последний год.

Нурбол Шымкентбаев, начальник отдела карьерного центра района Туран

«Люди, потерявшие работу по разным причинам, могут получить соцвыплату, обратившись в наш отдел. Им нужно заполнить нужные документы и оставить заявку. После такого, как они оставят заявку, им поступят деньги».

Для участие в программе, нужно оставить заявку на сайте Егов.

Эту услугу, в онлайн-режиме, также можно получить через электронную биржу труда.