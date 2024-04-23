Без зарплаты и работы остались 350 сотрудников текстильной фабрики

Без работы и без зарплаты остались 350 сотрудников текстильной фабрики в Шымкенте. Предприятие приостановило свою работу. Работники жалуются что уже второй месяц сидят без зарплаты, им не оплатили их труд за март и апрель, а также отпускные. С прошлой недели люди обивают пороги фабрики в надежде получить обещанные деньги.

«Они резко фабрику останавливают, опечатывают, закрывают и отправляют домой и все, ни денег, ничего, мы ждем денег, они говорят будет 17, 18, 22, а сегодня уже 23! Сейчас банки звонят, а как им платить, а детей как кормить, у всех дети учатся. Нас остановили и выгнали на улицу, грубо говоря», — говорит Базарайым Калыбекова, оператор предприятия.

Люди говорят, в последние несколько месяцев им так же не начисляли пенсионные отчисления и не перечисляли медицинскую страховку. Случись что, к медикам обратиться они не смогут.

«Мы не можем обратиться в поликлинику, там говорят — у вас не оплачена страховка. И зарплату не дают, приходится занимать у всех. Они только обещают и кормят завтраками. Мы каждый день приходим и боимся, что завтра придем, а тут все опечатано и никого потом не найдем», — говорит Былымжан Лесбекулы, прессовщик.

По словам представителей фабрики, они вынуждены приостановить работу из-за нехватки заказов. Предприятие ориентировано на экспорт, но сейчас работает себе в убыток. Сотрудников отправляют в отпуск без содержания до тех пор пока не найдутся потенциальные клиенты. А зарплату обещают выплатить в ближайшие дни.

«Зарплата сегодня или завтра, обещаем. В первую очередь — зарплата. Задержка из-за покупателей. Когда деньги поступят — сделаем расчет: зарплата, пенсионка, налоги, страховка все оплатим», — говорит Сабит Байтилеуов, финансовый директор ТОО «Azala Cotton».

Представители фабрики говорят, при желании люди могут уволиться, чтобы найти другую работу. Вот только вакансий по их специальностям в Шымкенте мало и зачастую они не свободны. При этом на предприятии работают и сотрудники предпенсионного возраста, им найти работу труднее в разы.