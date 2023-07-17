Начальника миграционной полиции Шымкента подозревают в получении взятки в 1000$

Начальника миграционной полиции Шымкента Сунгата Тугелбаева задержали за взятку в тысячу долларов.

Об этом рассказали в полиции. В результате проведенных совместных оперативных мероприятий сотрудниками департамента комитета национальной безопасности и управления собственной безопасности департамента горда Шымкента во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции.

«Все обстоятельства будут установлены в ходе досубедного расследовани», — рассказала Салтанат Каракозова официальный представитель ДП г. Шымкента.