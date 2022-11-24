Первую скоростную электрозаправку в Шымкенте протестировала девушка

Пока заряжается электрокар, у Альфинур Жаннановой есть время на себя. Жительница Шымкента три месяца назад пересела в машину будущего.

Девушка была приятно удивлена, узнав, что в центре города появились бесплатные зарядные станции для электромобилей. Раньше экологичный транспорт приходилось заряжать дома.

Альфинур Жаннанова, владелица электромобиля:

«Заряжалась я раньше дома. Единственный минус — когда ты заряжаешься от сети 220, то это занимает достаточное количество времени, около пяти часов. Естественно, как пользователь электромобиля я ждала, когда же у нас в городе установят вот такие скоростные электростанции, чтобы я могла приехать и за 10 минут зарядиться».

Преимуществ у электростанции достаточно: бесплатная, удобная, безопасная и быстрая. Станции управляют нужным уровнем тока, который не может выдать обычная розетка. Разъем зарядки подходит для электрокаров. Одна такая станция стоит около трех миллионов тенге. Производство -отечественное.

Динасыл Абухалыков, администратор отеля:

«Электромобили заряжаются через фары. Владельцы могут подключить свои кабели сюда. Первый свет означает, что обозначает включенность аппарата. Второй свет — это интернет. Полностью сеть работает. Когда кабель машины подключается, тогда загорается четвертый свет. Пятый свет — это дееспособность. Значит какая-то поломка есть в электростанции».

Установили электрозаправку за счет спонсоров. Пока желающих зарядить автомобиль не много. Но это не надолго, уверены «зелёные» энтузиасты.

Динасыл Абухалыков, администратор отеля:

«Она выдержит и воду, и огонь и все. При любых погодных условиях она будет стоять и не ржаветь. К физическим действиям она также стабильна, и даже если машина врежется в нее, наверное машина больше пострадает, чем сама станция. Электростанцию мы поставили недавно и люди только приходили узнавать условия зарядки. Они очень удивлялись, мол «почему бесплатно?». Но, так как это наша инициатива, и мы хотим развить наш город, именно инфраструктуру, мы желаем, чтобы она была бесплатной».

По официальным данным, в стране зарегистрировано порядка 500 электромобилей. Истинные автолюбители отмечают экологичность, электрокар издаёт гораздо меньше шума и заметная экономия средств на топливе.