В Шымкенте скончалась экс-депутат гормаслихата

В возрасте 62 лет скончалась известная предпринимательница и экс-депутат нескольких созывов городского маслихата — Оспаналиева Рашкуль Жалеловна, передает OTYRAR.

О скоропостижной кончине сообщили родные Рашкуль Жалеловны. Причина пока остаётся неизвестной.

Рашкуль Жалеловна родилась в 1961 году в КазССР, Джамбулской области в селе Абай. В 1984 году она окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности на специальность «Инженер-технолог». С 1978 по 1995 годы работала учителем начальных классов.

В 95-ом Рашкуль Жалеловна решила попробовать себя в роли предпринимателя и первым её делом стала парикмахерская. Но чуть позже вместе со своим супругом Толыбаевым Алишером Наматиллаевичем они организовали мукомольную мельницу.

В 2007 году Рашкуль Жалеловна стала генеральным директором строительной компании «Береке А».

Помимо успешного бизнеса Рашкуль Жалеловна вела активную политическую деятельность став одной из первых женщин-депутатов. В народе её прозвали «Железной леди», а коллеги называли её «неудобной».

Рашкуль Жалеловна не стеснялась задавать неудобные вопросы чиновникам и трудилась во благо народу. За это её и уважали шымкентцы.

Редакция OTYRAR приносит свои глубокие соболезнования семье Оспаналиевой Рашкуль Жалеловны.