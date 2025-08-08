Приём граждан в Шымкенте оголил конфликт между бизнесом и спортом

В Шымкенте прошёл индивидуальный приём граждан, организованный представителями городского маслихата. На встрече поднимались актуальные вопросы социальной, инфраструктурной и культурной направленности. На обращения жителей отвечали руководители управлений и профильные специалисты.

Во время приёма основное внимание жителей было сосредоточено на проблемах жилья, образования и культурной сферы. Председатель маслихата внимательно выслушал каждое обращение и дал конкретные поручения соответствующим ведомствам.

Одной из поднятых тем стала реализация программы «Развитие ребёнка» с участием предпринимателей. По их словам, действующая ваучерная система стала излишне сложной, а требования — чрезмерно жёсткими.

Представитель городского управления спорта отметил, что приоритет в этой программе должен отдаваться интересам детей, а не условиям для бизнеса.

«Сейчас наш тариф сократился, и появились новые требования. Нас стали строже проверять. Во Дворце школьников ваучеры открыты на 12 месяцев — они могут принимать детей круглый год. А мы работаем в рамках бюджета. 95% объектов не были специально оборудованы. Например, на 5 детей — два душа. Если в группе 20 детей — нужно уже восемь. Как мы это реализуем?», — задал вопрос посетитель.

Ермек Дарменов, заместитель руководителя городского управления спорта г. Шымкента: «Один из главных принципов: условия создаются не для предпринимателя, а для ребёнка. Вопрос с душевыми будет решён. Мы работаем по нормативам, установленным для разных возрастов. Если в СНиП указано — один душ на десять детей, значит, так и должно быть. Сравнивать частный бизнес с государственной спортивной школой нельзя. Нам нужно воспитывать чемпионов мира и участников крупных соревнований. Если объект не соответствует требованиям — мы его исключаем из программы».

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата города Шымкента: «В конечном счёте обе стороны правы. Если слишком ужесточить требования, многие объекты не справятся. Поэтому важно найти компромисс — чтобы ни телега не сломалась, ни бык не погиб».

Кроме того, на приёме были подняты вопросы, касающиеся культурной сферы.

Жители отметили, что культура — это отражение национальных традиций и духовной ценности народа. Они призвали к системному обновлению этой отрасли в соответствии с требованиями времени. В частности, предлагалось активизировать работу театров, музеев, библиотек, а также поддержать развитие жанра айтыс.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата города Шымкента: «Мы понимаем те проблемы, о которых вы говорите и которые долгое время оставались без внимания. Пришло время заняться ими. Необходимо рассмотреть внутренние предложения.

Все предложения и обращения были зафиксированы письменно.

Председатель маслихата Бахадыр Нарымбетов заверил, что ни один из озвученных вопросов не останется без внимания.