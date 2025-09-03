Объявленный в розыск экс-депутат доставлен в суд Шымкента

Бывший депутат маслихата Куаныш Даулеталиев, ранее объявленный в розыск, был установлен и доставлен в суд для участия в заседании по делу об оскорблении, сообщает Kazinform.

По информации городского департамента полиции, Даулеталиев был уведомлен о дате и времени судебного заседания, а также предупрежден об обязательной явке. В суде рассматривалось заявление в его отношении по факту оскорбления. Однако он проигнорировал уведомление, в связи с чем судом было вынесено постановление о принудительном приводе.

«Исполнение данного постановления было возложено на сотрудников Туранского районного управления полиции. Гражданин был установлен и доставлен в суд», — сообщили в ДП Шымкента.

Напомним, ранее в Шымкенте в розыск объявлен 48-летний Куаныш Даулеталиев, бывший депутат городского маслихата. Информация опубликована на портале органов правовой статистики. Розыскное дело зарегистрировано 2 сентября по инициативе суда, его ведёт полиция района Туран. В карточке разыскиваемого указаны дата рождения, гражданство и контакты органа, ведущего дело. Однако суть уголовного производства не разглашается — дело находится на стадии досудебного расследования.



«Поскольку уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, все вопросы следует адресовать органам следствия или прокуратуре», сообщили в пресс-службе межрайонного суда Шымкента.

В партии «Ауыл» поспешили дистанцироваться от скандала, заявив, что с 2023 года Даулеталиев не имеет отношения к их политической структуре. На последних выборах в маслихат он участвовал уже как самовыдвиженец.