Нетрезвый экс-депутат: суд над Куанышем Даулеталиевым вновь отложен

Бывший депутат Шымкентского городского маслихата, предприниматель Куаныш Даулеталиев вновь не явился на судебное заседание, как следует из данных судебного кабинета, рассмотрение дела перенесено ещё на одну неделю.

Бывший депутат Шымкентского городского маслихата и предприниматель Куаныш Даулеталиев, обвиняемый по статье «Оскорбление», уже неоднократно без уважительных причин пропускал назначенные слушания, в связи с чем был объявлен в розыск. Вскоре полиция нашла Даулеталиева и доставила его в суд. Из-за этого дело пришлось приостановить и возобновить заново.

«Уголовное дело в отношении обвиняемого Даулеталиева Куаныша Амирсеитовича, переданное частным обвинителем Жамбаевым Ескендиром Ержановичем по статье 131, часть 2 Уголовного кодекса, должно быть возобновлено Шымкентским межрайонным судом по уголовным делам, и назначено основное судебное разбирательство» — следует из информационной системы «Судебный кабинет».

Согласно документам «Судебного кабинета», дело Даулеталиева попало к судье Асхату Есенову. Первоначально заседание было назначено на 9 сентября, но затем перенесено на 16 сентября.

— Причина переноса судебного заседания на 16 сентября в 16:00 — неявка подсудимого или его явка в суд в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно краткому протоколу заседания, оно длилось всего 12 минут, включая перерыв.

50-летний Даулеталиев ранее уже трижды не явился на заседания без уважительной причины. Полиция выезжала к нему домой, но не смогла его найти. После этого суд объявил его в розыск. Информация о розыске экс-депутата появилась 2 сентября на официальном портале органов правовой статистики и специального учёта.

Даулеталиев ранее был депутатом Шымкентского городского маслихата и членом партии «Ауыл». По образованию он юрист, но уже 25 лет занимается предпринимательством. В маслихате он возглавлял депутатскую фракцию партии «Ауыл».