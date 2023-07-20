Замакима Шымкента Максута Исахова задержали

Сегодня стало известно о задержании замакима Шымкента Максута Исахова, передает OTYRAR.

В социальных сетях распространяются сообщения, что Исахов был задержан Комитетом национальной безопасности по подозрению в коррупции.

В КНБ журналистов нашей редакции попросили подождать официального заявления и никак не прокомментировали ситуацию.

К слову, Максут Исахов родился в 1974 году. Трудовой путь начал в органах внутренних дел, затем перешел в КТЖ. Также Исахов работал в аппарате акима ВКО, там же был руководителем управления транспорта и дорог, затем заместителем акима в Усть-Каменогорске.

В Алматы был начальником двух ведомств- пассажирского транспорта и дорог, а позже управления энергетики и ЖКХ. Занимал должность Государственного инспектора в Администрации Президента РК.

На должность заместителя акима Шымкента был назначен в феврале 2020 года. Он курировал сферы строительства, ЖКХ, транспорт и автодороги, туризм, информационную безопасность и госуслуги.