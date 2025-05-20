В Шымкенте идет суд над сотрудником КНБ и его сообщниками

Шымкентский городской специализированный межрайонный суд по уголовным делам начал рассмотрение дела в отношении бывшего заместителя начальника департамента Комитета национальной безопасности по городу Шымкент Маната Сарбасова и его сообщников — Ерлана Тышканбаева, Темирхана Варзилова, Шыңгыса Жанабаева и Айдоса Срайлова.

Заседание суда проходит под председательством судьи Абинура Карабаева. В судебном следствии участвуют присяжные заседатели.

Манату Сарбасову предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса. В частности, он подозревается в «Мошенничестве», «Даче взятки», «Получении взятки», «Легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», а также в «Бездействии по службе».

Напомним, также, Манат Сарбасов фигурировал в громком деле экс-замакима Шымкента Максута Исахова. Бывшего чиновника обвиняли в покушении на дачу взятки первому заместителю начальника ДКНБ.

По версии следствия, Максут Исахов предложил Манату Сарбасову 200 тыс. долларов, чтобы тот закрыл уголовное дело, возбужденное против него.

Во время судебного процесса подсудимый заявил о мести и личной неприязни со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ.

В итоге Максута Исахова приговорили к 8 годам 5 месяцам лишения свободы.