283 тысячи человек в очереди: почему в Шымкенте не выдают земельные участки?

Члены Общественного совета подняли один из самых актуальных для жителей Шымкента вопросов.

Многим горожанам необходимы участки для строительства жилья, поэтому общественники попросили дать четкие разъяснения о перспективах граждан, стоящих в очереди.

Омир Шыныбекулы, общественник попросил разъяснить, как сегодня решается вопрос предоставления земельных участков: «Не все жители города являются предпринимателями. Людям нужны земельные участки для строительства собственного дома. Первый вопрос: сколько граждан сегодня стоит в очереди на получение земли? Каковы их шансы получить участок? Если такой возможности нет, прошу объяснить причины».

Азат Исламов, руководитель управления земельных отношений объяснил, почему предоставление участков в Шымкенте прекращено: «Сегодня в очереди на получение земельного участка состоят 283 тысячи человек. Однако в соответствии с изменениями в законодательстве постановка в очередь и предоставление земельных участков в городах республиканского значения — Астане, Алматы и Шымкенте — прекращены. Согласно генеральному плану города земельные участки по очереди не предоставляются. Например, если распределить один гектар земли под индивидуальное жилищное строительство, можно решить проблему лишь десяти семей. А если на этой территории построить два девятиэтажных дома по 54 квартиры, жильем можно обеспечить уже 108 семей».



Таким образом, руководитель управления объяснил, что отказ от предоставления земельных участков связан с Генеральным планом города и ограниченными земельными ресурсами.