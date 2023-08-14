74-летняя женщина разбилась, упав в шахту лифта в Туркестане

Трагедия произошла в городе Туркестан.

74-летняя пенсионерка упала в недостроенную шахту лифта в микрорайоне «Жана кала». В полиции рассказали что начато досудебное расследование.

«Данный факт зарегистрирован по статье 278 ч. 2 УК РК «Недоброкачественное строительство, повлекшие по неосторожности смерть человека». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Если вину строителей докажут, то их может ждать лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.