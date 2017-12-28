Опасная больница!

Ужасное состояние городских больниц никого не удивляет. Но когда в больнице калечатся люди — это уже предел всем нормам терпения.

Недели 2 назад моя бабушка пошла на медосмотр в ЖД больницу, по адресу Кабанбай батыра. Но осмотр закончился травмой. Бабушка уже в возрасте, по лестницам ей тяжело подыматься и она пошла к лифтам, но, как оказалась, не к тем. Служебные лифты в этой больницы не обозначены ничем и объявлений никаких нет, во всех нормальных больничных лифтах двери блокируется, если нет лифта, а в этой поликлинике они открыты.

Пожилой человек, у которого проблемы со зрением, увидев открытые двери (в шахте горел свет) она зашла в двери и упала в шахту… в итоге гематома на голове (слава богу, без переломов). Но врачи этой больницы сделали только капельницу, не сделав никаких обследований (МРТ и т.д.). Жалобу уже написали в МинЗдрав и в ЕСПЧ.

Автор: Владислав Путилин.