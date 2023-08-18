В волейболе только девушки: Спортивная гонка среди девушек проходит в Шымкенте

В Шымкенте начался второй этап лиги «Базар жастар».

Сейчас в спортивном состязании принимают участие около 200 девушек. Ранее проходио соревнование среди мужчин по футболу.

Волейбольный мяч, спортзал и звук свистка. Для 18 летней студентки Диданы участие в спортивных играх обычное дело. Будущий физрук с удовольствием согласилась на игру среди девушек. Сейчас она выступает от имени базара «Пионер».

Дидана Айтубек, участница соревнования:

«Со школы занимаюсь волейболом. Я с радостью решила принять участие. Нас в команде 10 девочек. Все мы очень любим этот вид спорта. И противники наши очень смелые и спортивно подготовленнные. Желаю всем участникам удачи. Надеюсь на победу».

16 команд в которых только представительницы прекрасного пола, впервые участвуют в этом спортивном поединке. К слову, этот турнир официально стартовал толко с этого года. А организация всей лиги городскому бюджету обошлось в 4 млн тенге.

Заманбек Орынбеков, заместитель руководителя Молодежного ресурсного центра г. Шымкента:

«Спортивное мероприятие началось на прошлой неделе. Тогда проходили игры по футболу среди мужчин. Сейчас проходит второй этап лиги. В настоящее время на рынках работают молодежные организации. Мы с ними активно сотрудничаем».

Гонка будет продолжаться до конца недели. Лучшим волейбольным командам будут вручены электронные устройства, велосипеды, смартфоны и планшеты. Отметим, что лига «Базар жастар» в этом году проводится первый раз в Шымкенте.