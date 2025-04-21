Женская волейбольная команда Шымкента стала лучшей в стране

В Хромтау завершился XXXIII чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги. Турнир стал ареной настоящих спортивных баталий, но именно команда Шымкента вырвала победу и увезла домой золотые медали!

На родной земле героинь встречали как настоящих чемпионок — с аплодисментами, слезами радости и нескрываемой гордостью.

Хромтау. Точка кипения женского волейбола. Семь сильнейших команд страны боролись за титул, но именно шымкентские волейболистки сумели обойти всех! Высокий темп, чёткая стратегия, командный дух — всё это привело их к вершине. Команда Шымкента стала чемпионом Казахстана!

Дидар Абдикаппар, главный тренер команды: «Все участники были достойными. Особенно — “Алия”, “Атырау” и “Кайсар”. Эти команды оказывали серьёзное давление в течение пяти туров. Но наши девчата не дрогнули. Мы были готовы — и мы победили!»

В Шымкенте на вокзале — буря эмоций! Болельщики, родные, друзья — все собрались, чтобы встретить своих чемпионок. Объятия, цветы, слёзы радости. В этот момент каждая спортсменка — героиня для всего города. От имени спортивной общественности с победой девушек поздравил директор клуба Турсун Ахметов.

Турсун Ахметов, директор клуба спортивных игр города Шымкента: «От всей души поздравляем наших девушек! Вы прославили Шымкент на всю страну! Желаю, чтобы это чемпионство стало началом большого пути — к Национальной лиге и международным победам!»

Но это ещё не всё. Победа команды — это и личный триумф спортсменок. Евгения Калинова получила звание «Лучшей нападающей», Жулдыз Кененбай — «Лучший связующий», а опытнейшая Инна Яковлева признана «Лучшим игроком турнира».