Чем Шымкент привлекает туристов?

750 тысяч иностранных туристов посетили Казахстан с начала года. Это данные системы e-Qonaq. Одним из популярных направлений стал Шымкент.

Посещаемость древней цитадели выросла почти вдвое. Историко-культурный комплекс под открытым небом чаще стали посещать туристы из России, Узбекистана и Турции. За полгода – больше 40 тысяч человек.

Историко-культурный комплекс древняя цитадель в Шымкенте привлекает всё больше иностранных путешественников. Сара и Андреа — тревел-блогеры из Италии. В Казахстан прилетели специально, чтобы рассказать своим многотысячным подписчикам о культуре и традициях страны. Сначала посетили Алматы, теперь изучают Шымкент.

«Шымкент очень красивый город. Очень дружелюбные люди в Казахстане, тут безопасно. Планируем провести здесь неделю, посмотреть достопримечательности», — говорит Сара Балделли туристка.

Комплекс раскинулся почти на 5 гектарах. Восстановлены почти в первозданном виде «Лестница надежды», «Башня любви», «Башня алхимиков», старинные печи для обжига и приготовления пищи. Многие строения цитадели возвели по восстановленным схемам, фотографиям и рисункам.

«В основном город состоит из трех частей: рабат, шахристан и цитадель. Цитадель – это самая интересная часть городища Шымкент. Там жили все ханы, султаны, военачальники», — говорит экскурсовод Асем Аманнулаева.

«За семь месяцев наш комплекс, выставочные залы и археологические объекты посетили более 5 тысяч иностранных туристов, а также 35 000 казахстанцев. Экскурсии проводятся на четырех языках: казахский, русский, английский и китайский», — говорит Мадина Кенжекулова, директор историко-культурного комплекса «Шымкала».

Раскопки здесь ведут еще с 50-х годов прошлого века. Именно результаты исследований дали археологам основания утверждать, что Шымкенту не менее 2200 лет. Толщина культурных пластов на городище составляет в общей сложности 14 метров. С самой высокой точки цитадели открывается вид на город, и с этого места можно полюбоваться открывшимся видом городских улиц. Археологи говорят, что продолжат здесь свою работу. Сейчас они ждут финансирования из бюджета, чтобы исследовать ещё полтора гектара территории, ранее не изученной. Они уверены, это место преподнесёт еще много исторических сюрпризов