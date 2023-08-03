Экс-глава горздрава возглавил «фосфорную» больницу Шымкента

Пациентку с высоким артериальным давлением Бакытжан Позилов осматривает лично.

Говорит: профессиональный врач не только подбирает эффективные методы лечения, но и сопереживает своим пациентам.

Бакытжан Позилов главный врач многопрофильной больницы №2 г. Шымкента:

«Женщина поступила с диагнозом гипертанический криз. Со слов пациента у нее дома повысилось давление до 180, состоит на учете, вызвала скорую помощь. Скорая доехала за 15 минут, сейчас давление 140. Сейчас полностью обследуем и если будут показания, то положим в больницу. Если нет показаний, то окажем первую помощь. И дальнейшее наблюдение на дому в условиях амбулаторной помощи».

Бывший глава управления здравоохранения Шымкента, с большим стажем работы, теперь возглавляет вторую многопрофильную больницу. О вакансии Бакытжан Позилов узнал из соцсетей. Представил перед комиссией план по улучшению медицинского учреждения и прошел конкурсный отбор.

Бакытжан Позилов главный врач многопрофильной больницы №2 г. Шымкента:

«Мы врачи, я вот одеваю халат, поэтому не важно, я руководитель горздрава или главный врач больницы, я могу быть и обычным врачем. Самое главное — это помогать людям. Я люблю помогать людям и это наверное мое призвание. А так никакого дискомфорта я не чувствую, мне очень приятно обратно вернуться на госслужбу. По поводу увольнения главного врача не могу комментировать. Но, я думаю здесь никаких проблем нет. Он здесь работает врачем. Он сам отказался от своей должности».

Экс-глава горздрава планирует привлечь инвесторов, чтобы повысить качество оказываемых услуг. Бакытжан Позилов намерен доказать, что местные врачи могут составить достойную конкуренцию зарубежным медикам.

Бакытжан Позилов, главный врач многопрофильной больницы №2 г. Шымкента:

«По поводу экономической части, для развития больницы нужно много денег. Вы сами знаете, сейчас рыночное отношение. Сейчас очень много частных клиник и мы должны с ними держать марку на равне. Будем привлекать и проекты ГЧП, привлекать инвесторов. То есть нужно усиленными темпами развивать больницу».

К слову, назначение главврача ожидают и в первой больнице Шымкента. Недавно там разгорелся скандал: главврач медучреждения Абылай Донбай заявил о своем увольнении и заявил, что впредь не будет проводить операции по пересадке органов из-за давления со стороны руководства управления здравоохранения. В горздраве обвинения опровергли, заявив, что уволили Абылая Донбая с поста главврача больницы из-за кредиторской задолженности, но проводить операции Абылаю Донбаю никто не запрещал. Позже стало известно, что он вернется в операционную, чтобы спасать жизни и бесплатно проведет 4 операции. Кому достанется кресло главврача первой больницы? Пациенты и врачи находятся в ожидании.