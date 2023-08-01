Казахстанские фермеры просят выделить средства для льготного лизинга.

В прошлом году по одной из программ предпринимателям удалось закупить больше тысячи единиц техники, в этом году сделать этого не получится.

Обновить свою сельхозтехнику, глава крестьянского хозяйства в Туркестанской области, Серик Султанов мечтает много лет, вот только возможности нет. Говорит, условия кредитования для него неподъемные. Обрабатывать поля приходится на тракторе, которому уже 27 лет. Новый стоит 12-14 миллионов, 30% от его стоимости — первоначальный взнос.

«30% нужно оплатить первоначальный взнос, а где такую сумму брать, 12 миллионов и еще к ним проценты идут, 23%!», — недоумевает Серик Султанов, глава крестьянского хозяйства.

По словам представителей ассоциации фермеров казахстанским предпринимателям нужен льготный лизинг. И он есть, технику дают под 6% годовых, первый год заемщикам выдают кредитный отпуск. Вот только, говорят в ассоциации, если в прошлом году по этой программе для покупки сельхозтехники выделили 40 миллиардов, 30 из средств утильсбора, остальное от оператора программы, то в этом в разы меньше, чуть больше полутора миллиарда тенге. Специалисты говорят, это капля в море.

«Ежегодно обновляется только 3-4%, хотя по нормативам нужно обновлять 10-15%, обновление техники это значит своевременно можно посеять по всем технологиям на нужную глубину, внести удобрения. От техники зависит очень много, тем более новая техника она экономичнее, даже по горюче-смазочным материалам», — говорит Акпар Мауленов, заместитель председателя ассоциации фермеров Казахстана.

Если в прошлом году крестьяне смогли купить чуть больше тысячи единиц техники, то в этом году всего пару десятков. А между тем, изношенность сельхозтехники в Казахстане составляет порядка 80%. В министерстве сельского хозяйства говорят, они неоднократно обращались в правительство о выделении средств на лизинг для приобретения тракторов и комбайнов.

«Сейчас совместно с «Казагрофинанс» прорабатывается вопрос выделения бюджетного кредита в размере 30 миллиардов тенге. Эта работа совместно с «Байтереком» ведется, формируются все необходимые документы», — говорит Айхан Султан, заместитель директора департамента земледелия МСХ РК.

В министерстве надеются что средства выделят в ближайшие несколько месяцев. Между тем, от того на какой технике фермеры обрабатывают поля, зависит количество и качество урожая.