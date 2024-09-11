Фермерам, которые подали ложные сведения для получения субсидий, вынесли приговор

Фермерам, которые ввели в электронную базу ложные данные для получения субсидий, вынесли приговор. По данным городской прокуратуры, один из подозреваемых необоснованно увеличил объёмы произведенного молока, за что получил государственную поддержку.

За правонарушение его осудили на три года ограничения свободы. Владельцы остальных четырёх хозяйств полностью признали свою вину и возместили причинённый ущерб. Фермеры получали субсидии по 20 тенге за каждый литр сданного коровьего молока. Тем самым нанесли ущерб бюджету на 24 миллиона тенге. В управлении сельского хозяйства заявили, что после послания президента рассматриваются иные механизмы предоставления финансовой поддержки.

«В акимат города внесено представление об устранении нарушения. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель руководителя ответственного управления, два начальника отделов и несколько специалистов. В дальнейшем все государственные средства, выделенные на субсидии, будут находиться под постоянным контролем прокуратуры», — говорит Кали Бейсенбаев, старший прокурор прокуратуры г. Шымкента.