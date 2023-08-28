Годовой отчет ТОО «∑παρτα Ломбард» за 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «∑παρτα Ломбард»
за год, закончившийся 31 декабря 2022 год
БИН 181240026947
Местом нахождения и осуществления деятельности Компании является: Республика Казахстан, г.Шымкент. ул.Торекулова здание 2/1
Компания осуществляет свою деятельность на основании Устава, Закона Республики Казахстана и других нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов.
Цели и виды деятельности.
Предметом деятельности Компании является предоставление краткосрочных займов.
Если при проведении какой-либо деятельности требуется лицензия, то данная деятельности будет осуществляться после получения лицензии..
Уставный капитал – 82 500 000 (Восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) тенге.
С момента регистрации Компания осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.
Настоящая финансовая отчетность представляет собой финансовые результаты деятельности Компании за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года и его финансовое положение на указанную дату.
Настоящая финансовая отчетность утверждена к выпуску Директором Компании О.М. Зетбековым.