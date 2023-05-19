Женщина обогатилась на 4 млн, сдавая бижутерию в ломбард

Мошенница сдала в ломбард бижутерию вместо золотых изделий. В Жетысайский районный отдел полиции поступило заявление от одного из ломбардов.

По словам мужчины, женщина сдала в ломбард бижутерию под видом золотых изделий. Общий причиненный ущерб составил около 4 миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Мошенничество».

«Выяснилось, что женщина под видом постоянной клиентки вначале сдавала золотые изделия, а затем сдала украшения из бижутерии. Работники ломбарда не сразу заметили, что золотые изделия оказались «фальшивыми». Полученные деньги она потратила на собственные нужды», — рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.