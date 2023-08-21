Почему в подъездах нельзя сушить бельё

В многоэтажных домах между соседями часто возникают споры вокруг выставленной в подъезды домашней утвари загромождающей проходы.

Старая мебель и даже развешенное на лестничных площадках бельё несёт угрозу жителям дома в случае чрезвычайной ситуации говорят специалисты. При эвакуации жильцов посторонние предметы затруднят сотрудникам ДЧС проведение спасательных работ.

«В многоэтажных домах нельзя на лестничных площадках ставить коляски, сушилки для белья и другие предметы домашнего обихода. Так как в случае чрезвычайной ситуации, например при пожаре они будут препятствовать эвакуации людей. Если же к таким предупреждениям ваши соседи не прислушиваются, вы имеете право обратиться к участковому, который должен провести разъяснительную работу о недопущению таких действий”,- говорит юрист Венера Шертаева.