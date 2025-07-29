Хочешь хранить велосипед или коляску в подъезде — плати штраф

Жанар Ергешбаева — мать шестерых детей. Её семья живёт на четвёртом этаже в одном из домов 18 микрорайона Шымкента. Она признаётся: была в шоке, когда узнала о новых правилах.

Велосипеды, самокаты и коляска — всё это в квартире хранить негде. Да и поднимать коляску по лестнице каждый раз — физически невозможно. Поэтому вещи оставляют в подъезде.

Жанар Ергешбаева, жительница Шымкента: «Конечно, я против. У меня шестеро детей. Очень много вещей. В квартире просто не помещаемся. Есть банки с консервацией — всё это нужно где-то хранить. А таскать коляску или велосипед туда-сюда невозможно. Если бы был лифт — другое дело. Но в старых домах его нет».

Между тем, хранение личных вещей в подъездах официально считается нарушением противопожарных норм. И теперь — это основание для штрафа.

Участковые инспекторы уже передали соответствующие уведомления председателям домов. Но, как говорят сами домкомы, жильцы не торопятся выполнять новые требования.

Кульзада Алдабергенова, домком: «Я домком домов №73, 74 и 76 в 18 микрорайоне. Нам пришли уведомления, что нельзя ставить личные вещи в подъездах. Мы раздали их жителям. Но люди против. Говорят, что в квартирах тесно. При этом пожилые спотыкаются — пройти невозможно. Мы всем всё объяснили, но, к сожалению, требований никто не соблюдает».

В департаменте по чрезвычайным ситуациям подчёркивают: речь идёт не о формальностях. В случае пожара загромождённые проходы могут стоить людям жизни. Оставленные в подъездах предметы нарушают нормы не только противопожарной, но и санитарной безопасности.

Нурболат Педен, подполковник гражданской защиты: «Если нарушаются требования, установленные законодательством РК в области пожарной безопасности — будь то на предприятиях, в жилых домах или других объектах — применяются меры. Гражданам может быть вынесено предупреждение или наложен штраф до 5 МРП. Должностные лица и представители малого бизнеса могут быть оштрафованы до 15 МРП, средний бизнес — до 50, крупные предприятия — до 150 МРП».

Согласно статье 410 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф — 19 660 тенге. При этом, если в результате подобных нарушений пострадают люди, ответственность уже будет уголовной. Дополнительно под запретом — курение в подъездах и на балконах общего пользования. За первое нарушение грозит штраф 15 МРП, за повторное — до 25 МРП.