Жильцам многоэтажек придется жить по новым правилам

58 тысяч тенге за сигарету и до 20 суток ареста за надпись на стене. В Казахстане ужесточили правила поведения в подъездах многоквартирных домов.

С 2025 года вступили в силу новые нормы, касающиеся использования мест общего пользования. Теперь за нарушение порядка можно не только получить штраф, но и оказаться под арестом.

Ердаулет Ниязов, заместитель начальника управления местной полиции: «Курение в подъездах, на лестничных клетках, на балконах — теперь официально запрещено. За первое нарушение выписывается штраф в размере 15 МРП, при повторном — до 25 МРП. Порча стен, замков, лифтов, ламп считается мелким хулиганством. Ответственность предусмотрена в виде штрафа или административного ареста до 15 суток. Выявляем нарушения при проведении рейдов, с помощью видео-камер в подъездах и исходя из жалоб соседей».

Однако курение и порча имущества не единственная проблема. Под запретом: шум в ночное время, распитие алкоголя, захламление площадок, нарушение пожарной безопасности. В случае фиксации сотрудники полиции вправе наложить штраф или направить дело в суд. Чаще всего жалобы поступают на шумные вечеринки, запах табака и повреждения имущества.

Ердаулет Ниязов, заместитель начальника управления местной полиции: «Такие предметы как мусор, не убранные вещи в проходе мешают эвакуации, более того, они могут стать источником возгорания. За это предусмотрен штраф до 10 МРП. Если действия повторяются — наказание ужесточается. Мы регулярно проводим рейды вместе с представителями КСК. Стараемся не только фиксировать нарушения, но и разъяснять правила. Наша задача не только штрафовать, но и проводить профилактические работы».

По данным департамента полиции, наиболее частыми нарушителями порядка в подъездах становятся молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. В связи с этим родителям рекомендуется обращать внимание на поведение своих детей. Оставить жалобу на правонарушения можно по номеру 102, а также в департамент по чрезвычайным ситуациям. При наличии доказательств — фото, видео или свидетельских показаний — заявление принимается и через портал eGov.kz.