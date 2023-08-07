Порядок действий при землетрясении отработали в Шымкенте

Специалисты Департамента по ЧС провели сейсмические учения в микрорайоне Турлан. В ходе отработки, спасатели напомнили горожанам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях и осмотрели пути эвакуации в случае землетрясения.

Такие учения в Шымкенте проводятся регулярно с целью проверки готовности городской системы гражданской защиты и населения к действиям при возникновении пожаров, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.

Специалисты Департамента по ЧС отрабатывают способы эвакуации жителей многоэтажного жилого дома в безопасное место, при землетрясении силой 7-8 баллов. Пострадавших выносят на носилках в безопасное место и оказывают первую медицинскую помощь. В отработке навыков принимают участие свыше 80 жителей многоэтажек и специалисты чрезвычайных служб.

«Согласно плану, утверждённому заместителем акима города, на 2021-2025 годы сегодня у нас проводится сейсмотренировка. Подобные учения проводятся ежегодно в соответствии с Законом «О гражданской защите» и перед республиканскими учениями «Жер-2023», которые пройдут в сентябре 2023 года. В сейсмических учениях задействованы все службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, организации, предприятия, медицинские учреждения, а также жители города — более 80 человек, проживающие в микрорайоне Турлан», — рассказал старший инженер УЧС Абайского района г. Шымкента Байдибек Абилкасым.

В ходе учений пожарные задействовали технику и оборудование для эвакуации людей с верхних этажей зданий. Учитывая отсутствие аварийных выходов, в домах такой постройки, этот путь зачастую остаётся единственным способом спасти людей. Спасатели также обследуют подъезды дома, с целью установления наиболее безопасных зон, где в случае опасности обрушения здания, могли бы укрыться люди.

«Это было очень полезное для нас, жителей дома, мероприятие. Нам рассказали, как действовать в случае землетрясения, где можно спрятаться, где несущие конструкции, и где надёжнее пребывать. Нам так же рассказали, как в случае пожара, эвакуироваться если находишься на верхних этажах, и как помочь другим людям вовремя стихийного бедствия. В общем-то, что мы сегодня узнали очень полезно нам, особенно нашим детям и желательно такие учения проводить как можно чаще», — рассказала Бибайша Мирсеидова, жительница микрорайона Турлан.

Нынешние учения несут практическую пользу и в случае возникновения пожара, так как действия при эвакуации во время стихийных бедствий схожи. Как говорят спасатели, в летние дни, вероятность возгораний растёт. Так с начала года в Абайском районе произошло 22 пожара. Немалую роль в этом сыграла и жаркая сухая погода.