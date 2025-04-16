Шесть погибших в Шымкенте: насколько эффективна работа ДЧС

Шесть человек погибли в результате пожаров в Шымкенте — такие данные за 2024 год озвучили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям. При этом в ведомстве уверяют: к возможным ЧС готовы, техника есть, спасатели работают. Но насколько эта работа эффективна? Судя по статистике — не очень. И хотя в ДЧС говорят о регулярной профилактике, на деле даже на прямые вопросы о безопасности горожан ответить готовы не всегда.

Шесть погибших. Трагедии, за каждой из которых — чьи-то семьи, чьи-то судьбы. От угарного газа пострадали десятки шымкентцев. В ДЧС рапортуют о проделанной работе, утверждают — профилактика ведётся, разъяснительная работа среди населения приносит плоды.

Но вот что настораживает: на вопрос о финансировании этой самой профилактики — сколько средств выделяется, сколько освоено, — внятного ответа не прозвучало. Более того, сам вопрос почему-то вызвал раздражение спикера.

Нурболат Педен, начальник управления ДЧС г. Шымкента: «Просто сотрудники по домам ходят, обходы делают, сходы собирают. У нас штатная численность инспекторского состава составляет 25 единиц. При этом также у нас имеются мобильные группы, то есть обычные пожарные бойцы.

Брошюры, ролики… извините, сейчас у нас политика министерства больше предполагает усилие новым методом профилактики. Например, раздача видеороликов в чатах, публикация видеороликов в тех же социальных сетях, на своих порталах. Но мы сами продумываем, если честно, сами учимся.

Вот эти те же сами какие мобилографы, тоже сидим на работе, учимся там… Пинакл, студио, еще какие-то там программы. Иногда просто в инициативном порядке.

— Но, это же не ваша обязанность?! — прервал речь начальника управления ДЧС г. Шымкента корреспондент.

— Да, это не основная, но это тоже немаловажная работа. Профилактика всегда должна быть.

— Безусловно, безусловно, но этим должны не заниматься, не вы. И выделяют ли на это деньги?

— Ну деньги выделяются в основном, может быть на такие, например, большие билборды».

Этот брифинг показал: формально — работа ведётся, но детали вызывают вопросы. Один из них — пожарная безопасность Дендропарка. Тысячи посетителей, огромная территория, высохшие деревья и сухостой. Потенциальная угроза есть, но внятного плана действий спасатели так и не представили. Ответ был один — «всё под контролем». Подробности, как пообещали, уточнят позже.

Нурболат Педен, начальник управления ДЧС г. Шымкента: «Точно не помню, но у каждой пожарной части имеется планшет с отметкой точек пожарных гидрантов, водоемов, естественных. Согласно этого планшета, они уже при выезде на пожары сразу определяют ближайшие источники пожаротушения. И, соответственно, оттуда подключаются.

— Ну, они исправные, там все нормально?

— Есть, обратки. Не все исправные, конечно.

— Почему?

— Ну как, я же говорю, там асфальт иногда кладут, получается, там как-то смещаются крышки колодца. Есть такие моменты. Не сказать, что все идеальные и неисправные тоже есть, но чтобы… Чтобы это исправлять, мы организуем координируем работу, то есть в этом направлении».

Не убедительным показался и ответ ДЧС на вопрос о профилактике на опасных объектах. Один из таких — открытая канализационная траншея в микрорайоне Туран, где на днях погиб шестилетний ребёнок. В ведомстве заверили: за каждым объектом установлен контроль, меры принимаются, ограждения были. Но, судя по трагическому исходу, этот контроль, равно, как и ограждения, оказался лишь на бумаге. Местные жители говорят: неоднократно просили огородить ров, но реакции не было.