Пожаров больше на 37%: ДЧС усиливает профилактику в Шымкенте

Специалисты ДЧС рассказали о средствах защиты, работе пожарной техники и порядке действий при возгорании.

Такой формат позволил не только расширить кругозор участников, но и напомнил им о важности правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Добровольцам также дали возможность примерить на себя роль огнеборца и опробовать в деле пожарно-техническое вооружение.

Заместитель начальника городского ДЧС Сергей Огай отметил, что впереди праздничные дни и массовый запуск салютов, а значит — необходимо быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям. По его словам, в этом году количество пожаров на территории города заметно выросло по сравнению с 2024 годом. Поэтому вопросы безопасности на первом месте.

«С начала года на территории города Шымкент зарегистрировано 426 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 37 процентов. Аналогично выросла и гибель людей — зарегистрировано 8 случаев погибших при пожарах, что на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Такая же ситуация и по травмированным. В рамках снижения рисков и повышения культуры безопасности ДЧС проводит активную профилактическую работу», — говорит Сергей Огай, заместитель начальника ДЧС города Шымкент.

Пожарные и волонтёры обменялись опытом и обсудили особенности своей работы. Участники договорились продолжить такие встречи и в будущем, ведь их объединяет одна цель — быть полезными людям и приходить на помощь в трудную минуту.