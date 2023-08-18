Пожар случился в индустриальной зоне «Ордабасы» в Шымкенте

В Шымкенте в индустриальной зоне произошел пожар.

На территории индустриальной зоны «Ордабасы» 17 августа в 22:10 внутри склада мыловаренного цеха ТОО «Аль-Абай» загорелось сырье для изготовления мыла.

Площадь пожара составила 285 кв. м.

Пожар локализован в 23:02 и полностью потушен в 02:29.

Пострадавших и погибших нет.

Выясняются причина пожара и объем материального ущерба.

На месте происшествия были задействованы 80 сотрудников пожарной службы ДЧС г. Шымкента,22 единицы техники, 4 единицы водовоза, 4 сотрудника ТОО «Эко, 5 сотрудников и 2 единицы техники негосударственной противопожарной службы.